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Состояние Романа Костомарова постепенно улучшается

18:35
  • воскресенье
  • 19 марта 2023

Фигурист дышит самостоятельно

В окружении Романа Костомарова сообщили об изменении его состояния. Фигурист начал дышать самостоятельно без прибора ИВЛ, сообщили собеседники РБК. Утверждается, что в состоянии Костомарова наметились заметные улучшения.

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Появилась позитивная информация о состоянии Костомарова

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведён в больницу в Коммунарке. Там его сначала подключили к аппарату ИВЛ, а затем – к ЭКМО.

По некоторым данным, из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось ампутировать фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

Роману Костомарову 46 лет. В разные годы он выступал в танцах на льду с Татьяной Навкой, Екатериной Давыдовой и Анной Семенович. В паре с Навкой фигурист получил титулы олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, трёхкратного чемпиона Европы, трёхкратного победителя финалов Гран-при и трёхкратного чемпиона России.

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