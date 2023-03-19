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При обстреле Донецка повреждены многоэтажки и супермаркет

19:46
  • воскресенье
  • 19 марта 2023

Два человека ранены

ВСУ снова обстреляли Донецк. Несколько снарядов разорвались в центре города. Повреждены многоэтажные дома, торговый центр "Галактика" и крупный супермаркет. Два мирных жителя получили ранения, сообщает РИА Новости.

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Всего за сутки украинские военные 11 раз атаковали территорию ДНР. Погиб один мирный житель, ещё четверо ранены.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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