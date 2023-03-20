Путин написал статью об отношениях России и Китая

Партнёрство двух стран всегда строилось на взаимном доверии и уважении, отметил президент

Отношения Москвы и Пекина вышли на самый высокий уровень за всю историю. Об этом Владимир Путин пишет в статье, опубликованной в китайской газете "Жэньминь Жибао" в преддверии приезда в российскую столицу главы КНР Си Цзиньпина. Это первый государственный визит китайского лидера после его переизбрания на пост председателя, сообщает "ТВ Центр".

Российский президент отметил - партнёрство двух стран всегда строилось на взаимном доверии и уважении. По итогам прошлого года товарооборот между Москвой и Пекином удвоился и достиг рекордных 185 миллиардов долларов. И это не предел.

Магистральный газопровод "Сила Сибири" по своим масштабам без преувеличения стал "сделкой века". Владимир Путин также отметил взвешенную позицию Китая по ситуации на Украине и заявил об открытости России к политико-дипломатическому урегулированию кризиса

"При этом спровоцированный и старательно подогреваемый Западом кризис на Украине – самое яркое на сегодня, но отнюдь не единственное проявление намерений сохранить доминирование на международной арене и однополярный миропорядок. Нельзя не понимать, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, нацелившись на проникновение в Азиатско-Тихоокеанский регион. Что некоторые силы настойчиво стремятся раздробить общеевразийское пространство на сеть "эксклюзивных клубов" и военных блоков, направленных на сдерживание развития наших стран, на ущемление их интересов. Однако добиться этого никому не удастся. Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности, стимулируют экономический рост, служат гарантом позитивной повестки в международных делах. Они – образец гармоничного созидательного сотрудничества между крупными державами", - говорится в статье.

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