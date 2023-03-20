Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию нацелен на укрепление дружбы

Москва и Пекин неуклонно выступают за многополярный мир

Тему сотрудничества в важнейших вопросах продолжает Си Цзиньпин в своей статье, которую в понедельник публикует "Российская газета". Председатель КНР подчеркивает - Пекин и Москва готовы двигаться вперед к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития двух стран. Наши государства неуклонно выступают за многополярный мир, отмечает Си Цзиньпин.

"Китай и Россия твёрдо отстаивают ооноцентричную международную систему и миропорядок, основанный на международном праве, а также основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на целях и принципах Устава ООН, осуществляют тесную координацию и взаимодействие в рамках ООН, ШОС, БРИКС, группы Двадцати и других международных площадок, прилагают совместные усилия к продвижению многополярности и демократизации международных отношений. Стороны действенными шагами претворяют в жизнь подлинную многополярность, развивают общечеловеческие ценности и выступают за формирование международных отношений нового типа и сообщества единой судьбы человечества", - отмечается в статье.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"