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Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б"

08:49
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Они применяются в зоне СВО

Точные удары по замаскированным объектам националистов наносят подразделения Центрального военного округа. Кадры боевой работы буксируемых гаубиц "Мста-Б" публикует Минобороны.

Осколочно-фугасными снарядами калибра 152 миллиметра артиллеристы поражают живую силу и оборонительные сооружения ВСУ. С закрытых позиций бьют точно в цель на расстоянии более 15 километров.

Помощь в корректировке огня оказывают беспилотники, они же фиксируют поражение вражеских объектов. Выпустив снаряды, наши расчёты укрываются в блиндажах, а при необходимости оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный удар неонацистов.

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Работа гаубиц "Мста-Б"
Работа гаубиц "Мста-Б"
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