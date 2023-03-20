Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Мста-Б"

Они применяются в зоне СВО

Точные удары по замаскированным объектам националистов наносят подразделения Центрального военного округа. Кадры боевой работы буксируемых гаубиц "Мста-Б" публикует Минобороны.

Осколочно-фугасными снарядами калибра 152 миллиметра артиллеристы поражают живую силу и оборонительные сооружения ВСУ. С закрытых позиций бьют точно в цель на расстоянии более 15 километров.

Помощь в корректировке огня оказывают беспилотники, они же фиксируют поражение вражеских объектов. Выпустив снаряды, наши расчёты укрываются в блиндажах, а при необходимости оперативно меняют позицию, чтобы не попасть под ответный удар неонацистов.

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