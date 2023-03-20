Представлены новые герои спецоперации

Мужество проявили лейтенант Денис Мехедов и подполковник Денис Воскресенсков

Примеры мужества и отваги российских военных, которые защищают Донбасс.

Лейтенант Денис Мехедов во время освобождения одного из населённых пунктов обнаружил огневую точку националистов, оборудованную миномётами. Вместе со своим подразделением Денис скрытно подобрался к противнику и атаковал его. Все боевики были ликвидированы.

Подполковник Денис Воскресенсков с подчинёнными, патрулируя один из районов на освобождённых территориях, вступил в бой с украинскими диверсантами. Большая часть радикалов была уничтожена, остальные сдались в плен. Через несколько дней, во время сопровождения нашей военной полицией беженцев, Воскресенсков при обстреле ВСУ получил тяжёлое ранение, но сумел увести колонну с линии огня, чем спас жизни более 300 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"