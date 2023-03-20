Ъ: Чиновников попросили избавиться от iPhone

Гаджет придется или выбросить, или детям отдать

Сотрудникам администрации президента порекомендовали избавиться от американских смартфонов iPhone.

Сделать это нужно до конца месяца – к 1 апреля, об этом в понедельник, 20 марта, написала газета "Коммерсант". iPhone более уязвим к хакерским атакам по сравнению с другими гаджетами.

"iPhone - все. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем", - сказал собеседник газеты.

Источник газеты допустил, что руководство обеспечит сотрудников АП устройствами другой марки. Вскоре такая просьба поступит в региональные отделения.

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