Российские военные блокируют перемещение бойцов ВСУ в Артемовске

Взяты под контроль все асфальтированные дороги

Пулемётчики ЧВК "Вагнер" заблокировали перемещение групп украинских военных на юге Артёмовска в ДНР.

Об этом в понедельник, 20 марта, сообщило агентство РИА Новости. На опубликованном в интернете видео показаны кадры стрелкового боя за южную часть города. Один из пулеметчиков уничтожил украинского бойца во время его перебежки в соседнее здание в частном секторе города.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российская армия близка к освобождению Артемовска. Наши силы закрепились в зданиях завода "Востокмаш" и теперь продвигаются вглубь промзоны. В настоящий момент взяты под огневой контроль все асфальтированные дороги к городу.

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