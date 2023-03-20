"Все ходят под Богом и ракетами": Медведев пригрозил суду в Гааге

Решение арестовать Путина - это крах основ и принципов международного права

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пригрозил применением гиперзвуковой ракеты "Оникс" по зданию суда в Гааге.

Медведев назвал решение Международного уголовного суда (МУС) относительно российского руководства "крахом основ права" и призвал представителей МУС "внимательно смотреть в небо".

"Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового "Оникса" из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда", - написал Медведев в своем telegram-канале.

По его словам, такую ракету невозможно сбить. Медведев выразил уверенность, что в ответ на этот удар страны НАТО не начнут войну, так как альянс побоится ответного удара и не будет никого жалеть.

"Суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся", добавил зампред Совбеза.

Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В Кремле подчеркнули, что Москва не признает юрисдикцию суда.

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