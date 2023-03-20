В Германии напомнили о лжи Зеленского украинцам

Он дал обещание покинуть пост, если не выполнит поставленные цели

Немецкий предприниматель Ким Дотком обвинил президента Украины Владимира Зеленского в невыполнении обещания.

По его словам, в 2019 году Зеленский при вступлении в должность заявил, что сделает все для урегулирования кризиса в Донбассе. Он сказал, что даже готов покинуть свой пост ради мира.

"Господин Зеленский наврал украинцам. Его избрали из-за обещания принести мир", - написал Дотком", - написал Дотком в Twitter.

20 мая 2019 года во время своей инаугурации Зеленский назвал первую задачу на посту президента – это прекращение огня в Донбассе. Верховная Рада ответила на это обещание Зеленского аплодисментами.

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