На Западе нарастает истерика из-за визита Си Цзиньпина в Москву

Западные СМИ называют встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина вызовом для США

К визиту лидера КНР в Россию приковано внимание всего мира. Особо ревностно за событием следят на Западе. Там поездка Си Цзиньпина в Москву вызвала нешуточное беспокойство. СМИ акцентируют внимание на статусе и длительности поездки. Но настоящая паника в Вашингтоне началась после того, как стало известно о намерении Пекина пойти на еще большее сближение с Москвой.

Чем ближе визит Си Цзиньпина в Москву, тем уровень западной истерии выше. Ведь неспроста главный стратег Белого дома Джон Кирби делает подобные заявления:

"Если по итогам встречи будут какие-либо призывы к перемирию, то это будет неприемлемо. Потому что это только даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно".

Что это? Паника или предупреждение? Издание The Hill называет встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина вызовом для США. Китайская Global Times в ответ на заявление Кирби намекает: Пекин оказывает Москве доверие. Ведь это первый зарубежный визит высшего руководителя Китая сразу после переизбрания на третий срок, который "внесет больше уверенности и позитивной энергии в этот неспокойный мир".

"США и их союзники смотрят на этот визит сквозь "темные очки", искажая характер китайско-российских отношений, размывая возможную роль Китая как посредника в украинском кризисе. Вопрос заключается в том, нужен ли США и Западу посредник или они просто хотят, чтобы украинский кризис затянулся как можно дольше, используя Украину в качестве пешки для ослабления России и контроля над Европой, сохраняя при этом свою гегемонию в мире", - пишут СМИ.

И это хорошо просматривается в поведении той же якобы нейтральной Швейцарии, которая присоединилась ко всем европейским санкциям, в том числе заморозила российские активы. Осталось только начать поставки оружия Киеву, но и это вполне реальная перспектива, считают эксперты.

"Давление, которое НАТО сейчас оказывает на Швейцарию, наглядно демонстрирует его слабость. Присоединение Швейцарии к странам НАТО и Украине в войне против России никак и ничем нельзя оправдать. Вне зависимости от вопросов нейтралитета и внешней политики в целом, в этой стране действуют законы, запрещающие экспорт оружия воюющим странам. И мы надеемся, что правительство продолжит их соблюдать", - заявил подполковник армии Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

Впрочем, активно анонсируемое ВСУ весеннее наступление под большим вопросом. Учитывая ситуацию в Артемовске, перед украинским командованием непростой выбор – удержать город или осуществить задуманный план.

Вашингтон, по мнению президента Чехии, забудет об Украине уже после выборов, то есть в следующем году. А дальше, как домино, начнет рушится поддержка и остальной Европы, если, конечно, будет еще чем поддерживать. Вот та же Польша, яро выступающая за эскалацию с Россией, жертвует чуть ли ни последним, одно из недавних – в ближайшие два месяца отправить Киеву "МиГи". Чем будут защищать собственное небо, непонятно. Помочь восполнить пробелы обещает Великобритания. Впрочем, Варшава, кажется, готова пойти на Россию хоть с голыми руками.

"Если Украина не сможет защитить свою независимость, чтобы защитить основу нашей цивилизации, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", - заявил посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский.

Посол Польши, кажется, только что объявил России войну? Во французском посольстве опровергли заявление своего коллеги – мол, его не так поняли и во всем виноваты журналисты, которые вырвали слова из контекста. Впрочем, европейские политики выводы сделали.

За мир и нейтралитет, пожалуй, лишь рядовые европейцы. В эти выходные они снова вышли с плакатами и требованиями прекратить поставки оружия. В Берлине на одной из остановок появился плакат с резонным вопросом - "Почему мы всё ещё финансируем это?".

Ну а внимание прессы приковано к визиту Владимира Путина в Мариуполь. Зарубежные СМИ назвали российского президента дерзким и непокорным. Тогда чему же удивились гости одного из известных лондонских пабов, когда на экране вдруг неожиданно появилось видео поездки Владимира Путина. Персонал утверждает, что ролик запустился волшебным образом.

Елена Макарова, Виталий Марченко, "ТВ Центр".

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