Украинские националисты атаковали город ночью

Российские войска развивают наступление под Авдеевкой. Наши штурмовые группы взяли под контроль практически все северные районы. Продвигаются к железнодорожному узлу у Петровского, отрезая противника от снабжения. Также бои идут в Запорожской области. Киевские националисты предприняли очередную попытку наступления и были разбиты. Ночью ВСУ атаковали Донецк и пригороды.

Массированный обстрел Донецка националисты начали около полуночи. Первые прилеты были зафиксированы в Кировском районе на улицах Коммунаров и Семашко. Повреждения получили жилые дома и гражданская инфраструктура, в частности, школа. Один из снарядов попал прямо в квартиру - людей в этот момент в ней не было.

А накануне вечером ВСУ били по Петровскому району. Несколько снарядов попали в торговый центр. Повреждено дорожное полотно на ряде улиц. На удары националистов постоянно отвечает наша артиллерия. Одна из главных задач расчетов гаубиц "Мста-Б" - контрбатарейная борьба, а также поддержка наших штурмовых подразделений.

Накануне артиллерийским огнем были уничтожены десятки укрепленных позиций на направлении Сватово-Кременная, в районах Угледара и Купянска. Точные попадания зафиксировали беспилотники. На Запорожском направлении противник попытался предпринять наступление. В бой командование бросило две бронегруппы на танках и БМП иностранного производства. Маневр был своевременно раскрыт нашими разведчиками. По бронетехнике отработали наши противотанковые комплексы, а по позициям националистов удар нанесли артиллерия и авиация. Наступление было сорвано, враг отброшен и понес большие потери.

На соседнем направлении десантники отправились в заданный район, ранее занятый штурмовыми подразделениями для оборудования опорного пункта. Вскоре разведка сообщила о приближении группы украинских боевиков. Завязался бой. Огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулеметов "Корд" атака была отбита, большинство националистов уничтожены.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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