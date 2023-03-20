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В Башкирии пять машин переехали пешехода

09:37
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Мужчина скончался на месте

В Башкирии мужчина погиб на дороге после того, как его переехали пять машин.

Инцидент произошел 19 марта около 21:00 в Мелеузовском районе на 213-м километре автодороги Уфа-Оренбург. 62-летний житель Кумертау за рулем Land Rover допустил наезд на 34-летнего жителя Оренбургской области.

После наезда мужчина попал под колеса еще четырех автомобилей", - написал в Telegram-канале начальник ГИБДД региона Владимир Севастьянов.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Начато расследование.

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