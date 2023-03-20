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КНДР провела ракетные учения

11:48
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Учениями руководил Ким Чен Ын

Северная Корея провела ракетные учения, которые имитировали ядерный удар по "главному объекту" противника. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство республики.
КНДР испытала ракету "Хвасон-17" в ответ на учения США и Южной Кореи

Комплексные тактические манёвры прошли в минувшие выходные. Военные КНДР запустили баллистическую ракету, которая преодолела 800 километров и разорвалась над условной целью в нейтральных водах Японского моря. Снаряд был оснащён боеголовкой испытательного образца.

Учениями лично руководил Ким Чен Ын. Лидер КНДР заявил, что страна в целях сдерживания должна быть готова к нанесению ядерного удара "в любой момент", и нынешние учения значительно укрепили уверенность боевых частей армии.

Как отмечают северокорейские СМИ, тактические манёвры по отработке ядерной контратаки прошли в напряжённой ситуации. США и Южная Корея проводят крупномасштабные военные учения, на Корейский полуостров массово перебрасываются стратегические вооружения американских войск.

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