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Власти Швейцарии рассматривают национализацию Credit Suisse

11:53
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Сумма сделки - более 3 миллиардов долларов

Тяжёлый финансовый кризис разрастается в Европе. Как и в США, под ударом один из ключевых секторов экономики. Национальный банк Швейцарии UBS вынуждено поглощает "Кредит Свисс" (Credit Suisse) - второй по размеру банк страны, акции которого обвалились на прошлой неделе.
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Сумма сделки - более трёх миллиардов долларов. По мнению руководства UBS, покупка "Кредит Свисс" - лучшее решение для защиты экономики страны и возвращения доверия к финансовой системе.

В официальных заявлениях представители обоих конгломератов старательно избегают термина "банкротство". Однако факты говорят обратное. "Кредит Свисс", который был основан почти 170 лет назад, перестаёт существовать.

Новый виток кризиса в банковском секторе начался в США с падения "Силикон Вэлли". За последние дни закрылись ещё два крупных банка.

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