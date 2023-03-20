В Петербурге показали робота-художника

Разработке уже два года

Роботизация академической живописи. Разработчики из Санкт-Петербурга создали уникальную программу, которая с помощью нейросети создаёт настоящие произведения изобразительного искусства. Картины получаются настолько реалистичными, что их трудно отличить от работ профессионального художника.

Тонкая кисточка так медленно скользит по холсту, будто она в руке художника, размышляющего над каждым мазком. На самом деле этот художник - робот.

Обучить искусству живописи обычный промышленный манипулятор - идея команды разработчиков из Петербурга. Они написали уникальную программу, позволяющую генерировать изображение с помощью нейросети. Авторы уверены: создать картину у себя в голове может каждый, а вот чтобы перенести ее на холст, необходим талант, чувство мазка, цвета, умение провести ту самую идеальную линию. То, чему живописцы и портретисты учатся годами. А вот волшебная рука робота способна воплотить в жизнь любой замысел. Для этого достаточно загрузить в программу хотя бы отдаленно напоминающий картину рисунок, фотографию и даже словесное описание.

"Дальше начинается та магия, которую создали мы. Мы отправляем в нашу программу, программа показывает, мы называем это рендер, как картинка будет выглядеть на холсте. Каждая полосочка во время рендеринга и во время создания этого холста – это будущий мазок", - пояснил основатель проекта Владимир Цимберг.

Технологии технологиями, но без человека все-таки не обойтись. Перед началом рисования изображение корректирует профессиональный художник. Он же создает оттенки, так как робот работает с палитрой основных цветов.

Разработке уже два года, все это время робота в прямом смысле учили рисованию - нужно было создать не только программу, но и целый набор приспособлений: держатели для кистей разных диаметров, способ их очистки, и даже амортизаторы - чтобы сделать движения механической руки плавными.

Такой метод создания изображения может пригодиться в самых разных сферах: дизайн, мода, ювелирные изделия, образование. Свой первый совместный проект создатели робота-художника решили начать в Санкт-Петербурге. Сейчас разрабатывается методическое пособие для школьников в Академии Цифровых технологий, робот будет обучать ребят технике живописи. Занятия начнутся в сентябре.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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