Россия вышла на первое место по поставкам газа в Китай

Она обогнала Туркменистан и Катар

Россия в январе 2023 года вышла на первое место по объему поставок природного газа в Китай обойдя Туркменистан и Катар.

По сумме экспорта по газопроводу и в сжиженном виде общие поставки российского топлива составили 2,7 миллиарда кубометров, пишет "Интерфакс".

Рост поставок газа произошел как по трубопроводу "Сила Сибири" - до двух миллиардов кубометров, так и в поставках сжиженного природного газа (СПГ) - до 770 миллионов кубометров.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщил, что поставки по "Силе Сибири" в Китай в 2022 году достигли рекордных 15,5 миллиарда кубометров газа.

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