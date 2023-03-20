Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса

Украина рискует проиграть в конфликте на истощение, несмотря на все усилия Запада.

Это показала недавняя закрытая конференция ведущих американских экспертов по внешней политике, пишет китайское издание Asia Times. Киев будет вынужден пойти на мир, так как у США есть политические ограничения в отношении помощи Украине.

"США катастрофически теряют влияние, недооценивая Россию. У них нет промышленных мощностей для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами. Лучшая политика сейчас - это немедленное прекращение огня", - говорится в материале (цитата по РИА Новости).

По итогам конфликта Россия сохранит за собой Азовское море и большую часть Донбасса.

"Урегулирование конфликта будет навязано Украине, поскольку у нее заканчиваются силы и боеприпасы", - пишет AT.

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