В Крыму попытались подорвать газопровод

Причастные устанавливаются

В Симферополе неизвестные пытались повредить газопровод.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 марта, в 21:30, об этом сообщил агентству РИА Новости источник в правоохранительных органах. Злоумышленников ищут.

По данным telegram-канала Mash, взрыв произошел за гаражами на улице Балаклавской, труба получила небольшие повреждения. SHOT пишет, что рядом обнаружили воронку диаметром 70 см, но газоснабжение прекращено не было, никто не пострадал.

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