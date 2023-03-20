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В Крыму попытались подорвать газопровод

11:15
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Причастные устанавливаются

В Симферополе неизвестные пытались повредить газопровод.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 марта, в 21:30, об этом сообщил агентству РИА Новости источник в правоохранительных органах. Злоумышленников ищут. 

По данным telegram-канала Mash, взрыв произошел за гаражами на улице Балаклавской, труба получила небольшие повреждения. SHOT пишет, что рядом обнаружили воронку диаметром 70 см, но газоснабжение прекращено не было, никто не пострадал.

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