Собянин: более 7,5 млн человек приняли участие в зимних мероприятиях в столичных парках

Московские парки начали подготовку к весеннему сезону

Более 7,5 миллиона человек приняли участие в зимних мероприятиях, проводимых в столичных парках. О завершении сезона и начале подготовки к тёплому времени года сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети.

Всю зиму в Москве работали катки, лыжные трассы, проходили спортивные соревнования, мастер-классы и экскурсии. Дети и взрослые с удовольствием катались с горок.

На весну в столице запланировано более тысячи разных тематических мероприятий и активностей. Заработают прокаты велосипедов, самокатов и роликовых коньков. В городе благоустроят парки, приведут в порядок детские и спортивные площадки. А к маю откроется сезон фонтанов.

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