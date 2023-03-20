В России с коронавирусом госпитализированы 610 человек

Скончался 31 пациент

За сутки в России госпитализированы 610 заболевших коронавирусом. Об этом в понедельник, 20 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 10310 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 8593 человека, скончался 31 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1282 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 113. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 1294 человека, в Московской области – 92.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22516509 случаев заболевания, зарегистрировано 396865 летальных исходов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"