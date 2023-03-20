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Сийярто: Венгрию хотят втянуть в конфликт на Украине

12:24
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Позиция Будапешта непоколебима

В Венгрии пожаловались на попытки втянуть страну в украинский конфликт.

Давление оказывается колоссальное, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Однако Будапешт не изменит свою позицию и не будет поставлять оружие в соседнюю страну.

"Воля венгерского народа ясна: мы должны оставаться в стороне от этой войны", - сказал министр (цитата по ТАСС).

Правительство Венгрии с самого начала конфликта на Украине заявило, что не будет поставлять туда вооружения, и предложило добиваться его урегулирования мирным путем с помощью переговоров.

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