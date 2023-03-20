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Во "Внуково" приземлился борт с делегацией из Китая

12:43
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Прибытие Си Цзиньпина ожидается позже

Самолет с делегацией приземлился в аэропорту Внуково-2, за его полетом на сервисе Flightradar следили более 100 тысяч человек.
Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию нацелен на укрепление дружбы

Ранее несколько telegram-каналов сообщили, что самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве. Однако это оказался борт с делегацией китайского лидера. Си Цзиньпин прибудет чуть позже, передает РИА Новости.

Как уточнили в Кремле, начало встречи Путина и Си Цзиньпина запланирована ориентировочно на 15:00 по московскому времени. Это будет беседа один на один, которая продолжится за неформальным обедом.

"Церемония официальной встречи в 15.00, дальше все пойдет одно за другим. Все уже будет происходить в Большом Кремлевском дворце", - сказал Песков (цитата по РИА Новости). 

Ожидается, что лидеры двух стран обсудят тему Украины. Путин даст исчерпывающие разъяснения о позиции России по урегулированию украинского кризиса, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Официальные переговоры в узком и расширенном составах планируются завтра. По их итогам состоится пресс-конференция.

Си Цзиньпин посетит Россию с государственным визитом 20-22 марта. Это его первая зарубежная поездка после избрания на третий срок.

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