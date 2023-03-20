Кремль: Путин не принимает близко к сердцу решение суда Гааги

Глава государства продолжает работать

В Кремле спокойно отнеслись к решению Международного уголовного суда (МУС) в отношении президента России Владимира Путина.

Глава государства не воспринял ордер на арест "близко к сердцу". Путин продолжает работать в обычном режиме, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем и продолжаем работать <…> если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится", - пояснил представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на "арест" президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Это решение обязывает государства - члены суда арестовывать разыскиваемых и передавать их в Гаагу. В Кремле подчеркнули, что Москва не признает юрисдикцию суда.

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