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В Москве проходит международная конференция "Россия - Африка"

15:21
  • понедельник
  • 20 марта 2023

В дискуссиях принимают участие делегации из множества стран

Развитие экономического партнерства и парламентского сотрудничества обсуждают в понедельник на международной конференции "Россия - Африка", передает "ТВ Центр".

В Москву прибыли делегации из более 40 государств. Нашу страну представляют сенаторы и депутаты, руководители федеральных и региональных органов власти.

В дискуссиях принимают участие председатели обеих палат парламента - Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Главные темы конференции - укрепление взаимодействия в условиях становления многополярного мира, выработка единых подходов к правовому регулированию в экономике, науке, образовании и сфере безопасности.

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Международная парламентская конференция "Россия-Африка"
Международная парламентская конференция "Россия-Африка"
Международная парламентская конференция "Россия-Африка"
Международная парламентская конференция "Россия-Африка"
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