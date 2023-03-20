Си Цзиньпин прибыл в Москву

В российской столице председатель КНР пробудет два дня

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию. Самолёт делегации Китая днём приземлился в подмосковном аэропорту "Внуково". Это первый государственный визит лидера КНР после его переизбрания. К предстоящим переговорам Си Цзиньпина с Владимиром Путиным приковано внимание всего мира. Будут затронуты ключевые темы международной повестки.

Для Си Цзиньпина этот визит в Россию стал уже десятым по счету. Всего же лидеры России и Китая встречались около 40 раз, в результате чего отношения между нашими странами достигли колоссального уровня.

Казалось бы, китайская делегация арендовала все микроавтобусы в Москве. Такой длинной получилась очередь из машин на въезде в Правительственный терминал аэропорта Внуково. Встречать самолет китайского лидера, для которого этот визит стал первым после утверждения на очередной уже третий по счету срок, собрались сотни журналистов.

От терминала до места встречи - около 50 метров, которые пресса преодолевает преимущественно бегом в надежде занять лучшее место. Потому как стоит задача фиксировать каждую деталь.

От этих переговоров Москва и Пекин ожидают многого. Об этом в своих приветственных статьях для российской и китайской прессы заявили оба лидера, напомнив, что одним из приоритетов российско-китайского партнерства является торгово-экономическое сотрудничество. По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами удвоился, достигнув рекордных 185 миллиардов долларов. И это отнюдь не предел.

"Прогресс, достигнутый в двусторонних связях, впечатляет. Российско-китайские отношения вышли на наивысший за всю их историю уровень и продолжают крепнуть, по своему качеству они превосходят военно-политические союзы времён холодной войны, в них нет ведущего и ведомого, нет каких-либо ограничителей или запретных тем. Наш политический диалог стал предельно доверительным, стратегическое взаимодействие – всеобъемлющим и вступающим в новую эпоху", - говорится в статье.

Совместно с другими странами Россия и Китай предпринимают шаги для формирования более справедливого многополярного миропорядка. И создания равноправной системы безопасности, не направленной против других стран, чему Запад во главе с США активно пытается помешать. В том числе с этим связан и украинский конфликт. Эту тему в контексте мирных инициатив Си Цзиньпина в ходе этих переговоров тоже будут обсуждать подробно.

"Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса… Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", - отмечает Путин в своей статье.

Это хорошо заметно по тем заявлениям, что делали и делают представители ЕС и США, прямо запрещая Киеву вести какие-либо мирные переговоры. Потому как предложения Китая якобы не учитывают украинские интересы.

"Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", - заявил Си Цзиньпин.

Но вместо этого Запад продолжает заливать Украину оружием, делая ставку на дальнейшее обострение конфликта. О чем неоднократно говорил президент Путин. Одновременно с эти Вашингтон уже предпринимает шаги, направленные против Китая, вводя санкции и создавая военную инфраструктуру в регионе.

Фактически лидеры России и Китая демонстрируют единый взгляд на те проблемы, которые сейчас существуют в мире. И это, безусловно, пугает Запад. В Москве Си Цзиньпин пробудет два дня. По итогам государственного визита ожидается подписание целого ряда важных документов. Первая встреча с президентом России пройдет уже в понедельник вечером. А завтра состоятся полноценные переговоры. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в ходе них будут обсуждаться и вопросы военно-технического сотрудничества.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

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