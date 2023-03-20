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Собянин: метро позволит авиапассажирам "Внуково" и горожанам экономить время на поездках

15:04
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Продлять Солнцевскую линию до аэропорта начали в 2019-м году

Солнцевская ветка метро будет продлена уже в этом году. Для пассажиров откроются станции "Пыхтино" и "Аэропрот Внуково". Как идёт строительство, в понедельник проверил мэр Москвы Сергей Собянин. А ещё осенью в эту часть столицы придёт и наземное метро - МЦД-4.

В аэропорт - на метро. Не мечта, а реальность! Подземка придет во Внуково, и столица станет еще ближе не только для миллионов авиапассажиров, но и для местных жителей. Развивающийся густонаселенный район получит свою станцию метрополитена.

"Солнцевская ветка продолжает строиться и дойдёт до станции Внуково, от Сити до Внуково - это 30 километров, одна из самых протяжённых линий и уникальная для Москвы, потому что москвичи получат от центра до аэропорта Внуково прекрасную магистраль и доступность - от Сити до Внуково за 40 гарантированных минут. Ну и поселение Внуковское и соседнее поселение получит метро в шаговой доступности, что очень важно для улучшения транспортной ситуации в этом районе", - отметил Собянин.

Продлять Солнцевскую линию до аэропорта начали в 2019-м. Это участок в 5 километров со станциями "Пыхтино" и "Внуково". Проходческие работы полностью завершены. От "Пыхтино" поезда будут выходить на поверхность, проезжать по метромосту над рекой Ликова и снова уходить под землю - до станции "Аэропорт Внуково". Сейчас там завершаются работы по устройству основных конструкций и инженерных коммуникаций, ведутся архитектурно-отделочные работы.

"Это так называемое сердце станционного комплекса - с данного помещения будет раздаваться напряжение по всем техническим помещениям и инженерным системам станционного комплекса", - пояснили в АО "Мосинжпроект".

Станция готова больше чем на половину. Это будет многоуровневое сооружение, с платформой и подземным вестибюлем. Через переход пассажиры будут попадать в Терминал А аэропорта, подземный терминал Аэроэкспресса, на привокзальную площадь и к 1-й Рейсовой улице. Станция "Аэропорт Внуково" откроется рядом со зданием аэровокзала уже в этом году и одновременно - станция "Пыхтино" в соседнем поселении Внуковское. Но и это еще не все.

"В этом году запустим ещё МЦД-4 и ближайшее поселение получит, по сути дела, ещё и наземное метро что также улучшит ситуацию. Во Внуково помимо транспортной инфраструктуры и развития социальной - строится спортивный комплекс, реконструируется поликлиника, так что Внуково становится полноценным районам города Москвы", - заявил Собянин.

Планируется благоустройство всей территории района Внуково. Приведут в порядок дворы, установят 50 опор наружного освещения. Также сделают удобные подходы и подъезды к новым станциям метро и МЦД, продолжится здесь и реновация. А еще очень важным проектом в сфере развития городского хозяйства станет строительство очистных сооружений у деревни Ликова.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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