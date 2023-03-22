В Москве отремонтировали "лавандовый" дом на Абельмановской

Он был построен в 1977 году

Снова - лавандовый! В центре Москвы отремонтировали многоэтажку, вернув ей ещё и необычный очень нежный цвет.

Дом на Абельмановской был построен в 1977 году. По индивидуальному проекту. Однако здание стало московской достопримечательностью не только из-за сложной пластики фасада, но и редкого оттенка. Почему из всех возможных тонов советские дизайнеры выбрали именно этот, гадают до сих пор.

В ходе капремонта обновили инженерные системы, крышу и подвал. Обработали швы герметиком и теплоизолирующими материалами. Провели антигрибковую обработку. Но главное - очистили стены от слоёв грязи, которые скрывали тот самый чудный цвет.

"Фондом применяется поквартальная концепция колористического решения. Это помогает обеспечить единообразие жилых домов в кварталах", - рассказал Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"