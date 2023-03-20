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Стали известны подробности пожара в доме в Духовском переулке

15:05
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Инцидент произошел накануне вечером

В столице выясняют обстоятельства пожара в жилом доме на юге города. В результате возгорания один человек погиб, ещё двое в больнице.

Всё произошло накануне поздно вечером в Духовском переулке. Загорелась квартира в пятиэтажке на последнем этаже. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность электропроводки. Кроме того, выяснилось, что в квартире до пожара несколько мужчин распивали спиртные напитки.

В момент возгорания один из них выпрыгнул в окно, с травмами его госпитализировали. Тело погибшего было обнаружено уже после тушения во время разбора завалов. Между тем, жители рассказывают, что квартиру сдавали курьерам и там была полная антисанитария.

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