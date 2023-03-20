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Жители ЖК в Южном Бутове на несколько часов остались без света

15:09
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Всему виной - авария

Больше шести часов в полной темноте и без воды. Жители ЖК "Столичные Поляны" в Южном Бутове второй раз за неделю оставались без электричества.

Накануне там отключили электричество в районе 6 часов вечера. В 33-этажных домах перестали работать и лифты, и насосы для подачи воды. По информации управляющей компании, всему виной авария в городских сетях.

Частично восстановить электроснабжение удалось только к часу ночи, полностью - к восьми утра. Такое масштабное отключение произошло четвертый раз за два месяца.

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