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Кремль отреагировал на сообщение о запрете iPhone для чиновников

13:31
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Работники АП не используют смартфоны в служебных целях

В Кремле не подтвердили информацию о том, что чиновникам аппарата президента (АП) запретили использовать американские смартфоны iPhone.

Сотрудники АП не используют смартфоны в служебных целях, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Любой смартфон - это достаточно транспарентный механизм, поэтому неважно, какая используется операционная система - Android или iOS. Естественно, что в служебных целях они не используются и категорированные переговоры и категорированные материалы не пересылаются с использованием смартфонов", - сказал представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

Ранее газета "Коммерсант" написала, что сотрудникам администрации президента порекомендовали избавиться от американских смартфонов iPhone. Устройство якобы более уязвимо к хакерским атакам по сравнению с другими гаджетами.

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