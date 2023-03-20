В Подмосковье неизвестные заживо сожгли пуму

Ведется следствие

В Подмосковье разыскивают тех, кто сжёг заживо пуму в деревне недалеко от Одинцово. В вольер просто кинули бутылку с зажигательной смесью. Молодой хищник выбраться так и не смог. Жертв могло быть и больше, если бы не соседи. Они увидели пламя и разбудили хозяйку.

Хозяйка до сих не может поверить - вольер стал огненной ловушкой для питомца, любимца всей семьи - пумы Симбы. Пожар случился ночью - на камере видна яркая вспышка. Как позже установят следователи, животному забросили пластиковую бутылку с "коктейлем Молотова".

Животное металось в огненной западне, но спасти хищника не удалось. Известно, что до этого рядом с домом крутился неизвестный мужчина. Все материалы переданы следствию.

"Полицией проводятся мероприятия, направленные на установление всех деталей случившегося и розыск лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния", - сообщила Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Ход расследования на контроле у прокуратуры, возбуждено уголовное дело по двум статьям - за умышленное уничтожение имущества и жестокое обращение с животными. Известно, что сгоревшей заживо пуме было два года. Симба родился недоношенным в передвижном зоопарке, самка отказалась его выкармливать, и котенок бы погиб, если бы не попал в семью. Зверь был ручным и добродушным - любил смотреть хоккей, играть и мурчал, как паровоз.

Известно, что участок диковинный кот почти не покидал и дружил с соседями. Нападение на животное произошло ночью - хозяева спали. И если бы пламя не заметили вовремя, огонь мог перекинуться на дома. Сообщается, что хозяева пумы уже получали угрозы. Но теперь, когда дошло до такой жестокости, ситуация взята под особый контроль.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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