В Шереметьево у пассажира нашли консервные банки с наркотиками

Экспертиза определила, что это гашиш

Восемь консервных банок с гашишем обнаружили при досмотре в Шереметьево у пассажира, прилетевшего из Дели. Служебная собака по кличке Пакко-Прайд, проверяя багажную ленту, неожиданно начала царапать один из чемоданов, принадлежавший 51-летнему россиянину.

Таможенники нашли в подозрительной сумке фабричные консервы с этикетками помидоров, какао и паштета. Вот только внутри оказались вовсе не продукты, а некое спрессованное зелёное содержимое.

Экспертиза определила, что это гашиш весом полтора килограмма. Мужчина пояснил, что перевозил посылку по просьбе друзей, а про наркотики даже не догадывался. Вот только от уголовной ответственности это его вряд ли спасёт.

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