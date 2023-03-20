Во Фрязине пытаются предотвратить закрытие бесплатного центра реабилитации для детей

Много лет там помогали подопечным всех возрастов

Общаться с мамой четырехлетний Руслан начал совсем недавно. С учетом тяжелой формы аутизма такой прогресс в его состоянии врачи назвали чудом. Помогли два неполных восстановительных курса во Фрязинском реабилитационном центре для детей с серьезными поражениями центральной нервной системы. Прием маленьких пациентов с особенностями развития много лет назад был организован при местном специализированном доме ребенка.

"Ребенок мой не выполняет инструкций. Даже не отзывается на имя. Но мы узнали об этом центре, к сожалению, поздно узнали, но как только узнали, быстренько собрали документы и бегом сюда. У нас появились слоги, он объясняет, чего он хочет. Самообслуживание у нас улучшилось", - рассказывает мама.

Женщина не нарадуется. Как самый обычный ребенок, ее сын уже играет на площадке вместе с другими детьми. Но в среду новое занятие для Руслана будет последним. Реабилитационный центр - единственный в городе - решили закрыть. Здание же - передать под нужды социального учреждения для трудных подростков.

Информацию о прекращении оказания медицинских услуг на базе центра в Министерстве здравоохранения области подтвердили, пояснив, что официально на балансе у ведомства учреждение числится как Фрязинский дом ребенка, каковым уже не является.

Теперь лечение жителям Фрязина предстоит в Подольске и Малаховке. Такой вариант для многих неприемлем. Реабилитация при заболеваниях ЦНС обычно длится три недели, и проходить ее нужно регулярно.

Ну а больше всего жителей Фрязина беспокоит, что с реорганизацией распадется коллектив центра, в котором годами создавались собственные уникальные методики.

"В уникальном отделении реабилитации от нуля оказывается уникальный спектр на медицинском оборудовании. Вот сейчас много детей приходят тех, которые родились на 26, на 27 неделе срока в перинатальном центре города Щелково. И они получают вот эту вот помощь - уникальную", - объясняет медсестра центра Татьяна Кошкина.

Жители города сейчас пишут во все инстанции, чтобы сохранить реабилитационный центр в том виде, в каком он существовал. Свое предложение направили и в региональный Минздрав, а также - к руководству региона и в федеральные ведомства. Реорганизация центра проходит в рамках единой реструктуризации домов ребенка. Проект пилотный, стало быть, его механизм еще может быть скорректирован.

Татьяна Сидорова, Станислав Ильин, Евгений Назарюк, Камилла Султанова, "ТВ Центр"

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