В МХТ им. Чехова поставили своего "Дядю Ваню"

Режиссёрский ход - подняться над сюжетом и показать не быт, а глобальную тоску

Кирзовые сапоги и балетные пачки! В МХТ поставили своего "Дядю Ваню". В театре готовятся к 125-летию, и без чеховской пьесы, конечно, обойтись не смогли. Но и академически подходить к произведению классика русской сцены тоже не стали. Получилась постановка-провокация, где есть место не только рефлексии о тоске и одиночестве, но и юмору.

Подробнее – в репортаже Анастасии Мартыновой

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