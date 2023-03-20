Провалившегося под лед лося спасли в парке "Лосиный остров"

Горожане вызвали спасателей

Егорка из проруби! В парке "Лосиный остров" вытащили провалившегося под лёд лося. Помогли верёвки и топоры. Без них крупное животное могло погибнуть.

Тонущего и явно замерзающего сохатого заметили горожане, которые в тот момент гуляли вокруг Яузских болот, и вызвали спасателей. Тем пришлось прорубать во льду дорожку. Затем по передней части туловища продели верёвки. И начали тянуть из полыньи на берег.

Бедолага не упирался, но и помочь не мог: настолько ледяная вода сковала его мышцы. Когда лося наконец удалось вытащить, он, немного отдохнув, тут же убежал в лес. И даже не узнал, что спасатели придумали ему имя: Егорка.

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