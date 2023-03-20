В Московском зоопарке родилась редкая краснокнижная черепаха

Лучистые черепахи капризны и нежны

В Московском зоопарке впервые родилась редкая краснокнижная черепаха: лучистая. Она настолько крошечная, что легко помещается на ладони! Весит 50 граммов, и всего 5 сантиметров в длину.

Определить пол в таком миниатюрном теле пока трудно. Впрочем, главное, что этот детёныш вообще появился на свет. Лучистые черепахи капризны и нежны, и размножения в их семействе добивались три года. Сейчас новорожденный здоров и активен. Уже купается. И с удовольствием греется на тёплом весеннем солнце.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"