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В Московском зоопарке родилась редкая краснокнижная черепаха

15:25
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Лучистые черепахи капризны и нежны

В Московском зоопарке впервые родилась редкая краснокнижная черепаха: лучистая. Она настолько крошечная, что легко помещается на ладони! Весит 50 граммов, и всего 5 сантиметров в длину.

Определить пол в таком миниатюрном теле пока трудно. Впрочем, главное, что этот детёныш вообще появился на свет. Лучистые черепахи капризны и нежны, и размножения в их семействе добивались три года. Сейчас новорожденный здоров и активен. Уже купается. И с удовольствием греется на тёплом весеннем солнце.

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