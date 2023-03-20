Путин: провокации с целью раскола общества должны пресекаться

Президент выступил на расширенной коллегии МВД

Владимир Путин в понедельник выступил на расширенной коллегии МВД, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент России подчеркнул, что провокации, незаконные уличные акции, пытающиеся расколоть общество, должны оперативно пресекаться. Вместе с тем глава государства указал на возросшее в прошлом году количество преступлений экстремистской направленности.

Нельзя возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, когда нет судебных перспектив, это дестабилизирует ситуацию, указал российский лидер.

По словам Путина, существует необходимость более эффективного контроля за миграционной обстановкой в стране, это имеет важное значение. При этом следует оперативно перевести в цифровой формат все процедуры, включая получение гражданства, виз и разрешений на работу.

Кроме того, Путин поручил оперативно комплектовать в новых регионах территориальные структуры МВД, задействовать местные кадры.

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