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Путин: провокации с целью раскола общества должны пресекаться

14:08
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Президент выступил на расширенной коллегии МВД

Владимир Путин в понедельник выступил на расширенной коллегии МВД, сообщила пресс-служба Кремля.

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Президент России подчеркнул, что провокации, незаконные уличные акции, пытающиеся расколоть общество, должны оперативно пресекаться. Вместе с тем глава государства указал на возросшее в прошлом году количество преступлений экстремистской направленности.

Нельзя возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, когда нет судебных перспектив, это дестабилизирует ситуацию, указал российский лидер.

По словам Путина, существует необходимость более эффективного контроля за миграционной обстановкой в стране, это имеет важное значение. При этом следует оперативно перевести в цифровой формат все процедуры, включая получение гражданства, виз и разрешений на работу.

Кроме того, Путин поручил оперативно комплектовать в новых регионах территориальные структуры МВД, задействовать местные кадры.

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Владимир Путин
Владимир Путин
Расширенное заседание коллегии МВД России
Расширенное заседание коллегии МВД России
Расширенное заседание коллегии МВД России
Расширенное заседание коллегии МВД России
Владимир Путин выступает на расширенное заседание коллегии МВД России
Владимир Путин выступает на расширенное заседание коллегии МВД России
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