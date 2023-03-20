В московском метро мужчина головой ударил подростка

Ведется следствие

В Москве разыскивают мужчину, который в метро ударил 15-летнего подростка. Всё произошло в вагоне поезда на фиолетовой ветке между станциями "Беговая" и "Полежаевская".

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения. Видно, что пассажиры сидят друг напротив друга и перекидываются репликами, в какой-то момент один из них встает, подходит к своему оппоненту и со всей силы ударяет его головой.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. После задержания хулиган будет привлечён к уголовной ответственности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"