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В московском метро мужчина головой ударил подростка

15:07
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Ведется следствие

В Москве разыскивают мужчину, который в метро ударил 15-летнего подростка. Всё произошло в вагоне поезда на фиолетовой ветке между станциями "Беговая" и "Полежаевская". 

Момент происшествия зафиксировала камера наблюдения. Видно, что пассажиры сидят друг напротив друга и перекидываются репликами, в какой-то момент один из них встает, подходит к своему оппоненту и со всей силы ударяет его головой.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. После задержания хулиган будет привлечён к уголовной ответственности.

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