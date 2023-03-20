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Собянин рассказал о системной поддержке фармацевтических предприятий столицы

13:13
  • понедельник
  • 20 марта 2023

В Москве выросло производство противоопухолевых препаратов

Фармацевтика — одна из ключевых отраслей московской промышленности. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в Москве работают почти 100 фармацевтических предприятий, где трудятся более 15 тысяч человек. "В Москве выпускают препараты для лечения не только онкологических, но и сердечно-сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы, сахарного диабета, а также антибиотики и вакцины", - отметил мэр.

Собянин рассказал, что производство противоопухолевых препаратов выросло в городе в прошлом году более чем на пять процентов по сравнению с 21-м годом.

"В денежном выражении за год в столице выпущено всего лекарственных препаратов на 33,6 миллиарда рублей, что на 13,9% больше, чем в 2021 году", - сообщил мэр.

Фармпредприятиям оказывается системная и антикризисная поддержка. "Предоставляем субсидии, льготные кредиты и займы, а также налоговые льготы за счет присвоения статуса промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

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