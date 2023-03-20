Встречу России, Турции, Ирана и Сирии перенесли по просьбе Москвы

Дата и время еще неизвестны

Запланированная на четверг, 23 марта, встреча делегаций России, Турции, Ирана и Сирии по сирийскому урегулированию в Москве перенесена по техническим причинам.

Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Время проведения встречи пока не определено.

"Российская сторона сообщила нам, что не завершила подготовку и предложила отложить. Было предложено провести в другие сроки, мы с этими согласились", - сказал турецкий министр (цитата по ТАСС).

Как ранее сообщалось, в ходе встречи планировалось обсудить нормализацию отношений между Анкарой и Дамаском.

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