Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

Мистическое Новолуние в Овне
Овны
Новолуние в вашем знаке в этом году необычное, немного мистическое. Мечтайте смелее, будьте готовы к неожиданным переменам - звезды считают их возможными.
Тельцы
Новолуние в предыдущем знаке - это сигнал замедлиться и начать экономить личную энергию. Не планируйте на этот месяц похудение, рывок в карьере или переезд.
Близнецы
Вам следует смелее заниматься самопродвижением и участвовать в коллективной деятельности. Общайтесь активнее, если хотите преуспеть.
Раки
Новолуние в Овне - это всегда лучи поддержки людям, которые серьезно настроены на достижения. Берите ответственность на себя и стройте планы, все получится.
Львы
Новолуние в дружественном знаке Овен позовет в дорогу. Вы сможете открыть для себя новые города, знания, языки, если, конечно, сами захотите!
Девы
Новая Луна поможет вам грамотно поставить новые финансовые цели. Займитесь сегодня этим и будете удивлены, насколько звезды способны помогать.
Весы
Для кого весна - пора любви и романтики, так это для вас! Новолуние в противоположном Овне дает старт обновлению чувств, свиданиям, флирту и знакомствам.
Скорпионы
Запланируйте мероприятия, которые помогут сохранить и преумножить здоровье. Подумайте, что вам нужно: сходить к врачу, сдать анализы или записаться на массаж.
Стрельцы
Влюбиться в человека, новое дело, творческий проект - легко! Вы на пороге периода, который проведете с большим вдохновением, на душевном подъеме.
Козероги
Ближайший месяц вам предстоит заниматься домом и семьей. В конце марта в вашу жизнь начнут приходить новые возможности, так что создайте себе крепкий тыл.
Водолеи
Поездки и путешествия, переписки, активное общение - вот что ждет вас в ближайшие тридцать дней. Новые впечатления идеально лягут на бумагу - начните вести дневник.
Рыбы
Новолуние в Овне поможет решиться на поиски работы или новых источников дохода. Не стесняйтесь и не ограничивайте свои мечты в это необычное время.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"