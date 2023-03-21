Гороскоп на сегодня, 21 марта, для всех знаков зодиака

Мистическое Новолуние в Овне

Овны

Новолуние в вашем знаке в этом году необычное, немного мистическое. Мечтайте смелее, будьте готовы к неожиданным переменам - звезды считают их возможными.

Тельцы

Новолуние в предыдущем знаке - это сигнал замедлиться и начать экономить личную энергию. Не планируйте на этот месяц похудение, рывок в карьере или переезд.

Близнецы

Вам следует смелее заниматься самопродвижением и участвовать в коллективной деятельности. Общайтесь активнее, если хотите преуспеть.

Раки

Новолуние в Овне - это всегда лучи поддержки людям, которые серьезно настроены на достижения. Берите ответственность на себя и стройте планы, все получится.

Львы

Новолуние в дружественном знаке Овен позовет в дорогу. Вы сможете открыть для себя новые города, знания, языки, если, конечно, сами захотите!

Девы

Новая Луна поможет вам грамотно поставить новые финансовые цели. Займитесь сегодня этим и будете удивлены, насколько звезды способны помогать.

Весы

Для кого весна - пора любви и романтики, так это для вас! Новолуние в противоположном Овне дает старт обновлению чувств, свиданиям, флирту и знакомствам.

Скорпионы

Запланируйте мероприятия, которые помогут сохранить и преумножить здоровье. Подумайте, что вам нужно: сходить к врачу, сдать анализы или записаться на массаж.

Стрельцы

Влюбиться в человека, новое дело, творческий проект - легко! Вы на пороге периода, который проведете с большим вдохновением, на душевном подъеме.

Козероги

Ближайший месяц вам предстоит заниматься домом и семьей. В конце марта в вашу жизнь начнут приходить новые возможности, так что создайте себе крепкий тыл.

Водолеи

Поездки и путешествия, переписки, активное общение - вот что ждет вас в ближайшие тридцать дней. Новые впечатления идеально лягут на бумагу - начните вести дневник.

Рыбы

Новолуние в Овне поможет решиться на поиски работы или новых источников дохода. Не стесняйтесь и не ограничивайте свои мечты в это необычное время.

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