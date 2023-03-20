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Собянин: Столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку электробусов

13:50
  • понедельник
  • 20 марта 2023

В 2023 году в столице запустят еще 29 электробусных маршрутов

Столица заключила крупнейший в Европе контракт на поставку тысячи электробусов в 2023-2024 годах. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы продолжаем развитие экологичного транспорта и закупаем современные электробусы российского производства у ПАО "КамАЗ". В ближайшее время подпишем еще один контракт на 200 электробусов с Группой "ГАЗ", - отметил градоначальник.

По словам Собянина, парк электробусов Москвы к концу 2024 года увеличится вдвое. В планах на 2023 год - установить около 200 ультрабыстрых зарядных станций для электробусов, а также запустить еще около 30 электробусных маршрутов.

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