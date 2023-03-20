Песков рассказал о программе Си Цзиньпина в Москве

Сначала лидеры России и Китая проведут неформальную беседу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник Владимир Путин и Си Цзиньпин начнут общение в 16:30 по Москве.

Как уточнил кремлевский спикер, у лидеров состоится беседа один на один, которая продолжится за неформальным обедом.

"Сегодня будет неформальное, но прямое и очень важное общение Путина и Си Цзиньпина. Главы двух государств будут поднимать наиболее актуальные вопросы на свое усмотрение", - цитирует Пескова ТАСС.

Основным днем визита Си Цзиньпина в Москву станет вторник, 21 марта. В 15:00 стартует церемония официальной встречи, затем пройдут переговоры в узком составе, следом - в расширенном составе двумя делегациями, а затем - подписание документов и заявление для СМИ.

"Будет также государственный обед. Поэтому очень обширная программа в рамках этого визита", - заключил пресс-секретарь.

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