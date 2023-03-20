Основатель группы Cream Soda пропал без вести под Ярославлем

Он мог утонуть

Основатель российской поп-группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов мог утонуть под Ярославлем.

Как сообщает телеканал "360", музыкант вместе с друзьями в ночь на 20 марта вышел на непрочный лед в селе Диево-Городище. У компании была традиция – вместе перейти Волгу.

На обратном пути лед не выдержал, и люди ушли под воду. Предположительно, четыре человека погибли, одной девушке удалось спастись. Еще троих человек, включая 34-летнего Свиргунова, ищут.

"Прямо сейчас их ищут водолазы. Как только у нас будет какая-то информация от МЧС, мы сообщим вам", - заявили телеканалу официальные представители музыкальной группы.

Как рассказал RT местный житель, у Дмитрия был дом в Ярославской области, где он жил и отдыхал с другими участниками проекта, а также писал музыку в оборудованной там же студии.

"Дом в поселке принадлежал его матери. Вчера еще можно было гулять по льду реки, но солнце палило очень - могло и подтопить", - добавил он.

Cream Soda - российский электронный проект, основанный в 2012 году. Среди наиболее популярных песен - "Хэдшот", "Красиво", "Никаких больше вечеринок", "Уйди, но останься", "Плачу на техно" и другие.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"