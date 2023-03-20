Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле. Главное

Официальная часть состоится 21 марта

Для Си Цзиньпина этот визит в Россию стал уже десятым по счету. Всего же лидеры России и Китая встречались около 40 раз, в результате чего отношения между нашими странами достигли колоссально высокого уровня.

Могло показаться, что китайская делегация арендовала все микроавтобусы в Москве. На въезде в правительственный терминал аэропорта "Внуково" выстроилась вереница машин. Поспорить с ее длинной могла разве что очередь из журналистов, коих тут тоже собралось немало.

От терминала до места встречи - около пятидесяти метров, которые пресса преодолевает преимущественно бегом в надежде занять лучшие места. Потому как стоит задача фиксировать каждую деталь. Вот лидер КНР, для которого этот государственный визит - первый после утверждения на уже третий по счету срок, уверенно спускается по трапу. Приветствует встречающих. От российской стороны это зампред правительства Дмитрий Чернышенко. Здесь же, учитывая государственный статус визита, почетный караул и военный оркестр. Звучат гимны обеих стран.

Вся церемония длится около 15 минут, после чего кортеж председателя КНР берет курс на северо-восток города. В его составе несколько лимузинов, микроавтобусы, а также эскорт из мотоциклистов. Вот они подъезжают к гостинице, которая принадлежит китайской сети. Внутри - роскошное убранство. Снаружи - огромный парк в национальном стиле.

Чуть позже на лентах информагентств появятся сообщения: "Си Цзиньпин, сойдя с трапа, заявил, что этот визит станет плодотворным и придаст новый импульс развитию отношений с Россией". От переговоров и Москва, и Пекин действительно ожидают многого. Об этом оба лидера заявили и в своих приветственных статьях для российской и китайской прессы, и в ходе первой неформальной встречи, которая ближе к вечеру состоялась в Кремле.

Стратегическое партнерство касается не только экономики. Совместно с другими странами Россия и Китай предпринимают шаги для формирования более справедливого, многополярного миропорядка. И создания равноправной системы безопасности, не направленной против других стран, чему Запад во главе с США активно пытается помешать. В том числе с этим связан и украинский конфликт. Эту тему в контексте мирных инициатив Си Цзиньпина в ходе этих переговоров тоже будут обсуждать подробно.

"Со стороны президента Путина будут даны исчерпывающие разъяснения, так, чтобы председатель Си смог, что называется, из первых уст получить с российской стороны видение текущего момента. Пока мы с вами видим продолжающуюся линию на недопущение какого-либо даже торможения боевых действий со стороны Запада", - заявил ранее Дмитрий Песков.

Вместо этого Вашингтон и союзники продолжают накачивать Украину оружием, делая ставку на дальнейшее обострение конфликта. И прямо запрещает Киеву вести какие-либо мирные переговоры. Отсюда и негативная реакция на китайские предложения, которые, по мнению США, якобы не учитывают интересы Украины. Вот и этот визит, за которым в Вашингтоне пристально наблюдают, там уже назвали ошибкой.

"Американская сторона должна прекратить разжигать огонь и раздувать пламя, перестать указывать пальцами на другие страны, принуждать и запугивать их и начать играть конструктивную роль в политическом решении кризиса на Украине, а не наоборот", - сказал Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД КНР.

По этому вопросу, как и по многим другим, позиции Москвы и Пекина крайне близки. И это, конечно, пугает Вашингтон, что видно и по заявлениям чиновников и по статьям в прессе. Издание The Hill, например, называет встречу Владимира Путина и Си Цзиньпина вызовом для США. Об антиамериканском настроении пишет и "Вашингтон Пост", подчеркивая, что своим визитом лидер КНР продолжает усилия, чтобы разрушить возглавляемый США миропорядок. Оттого никакой мир на Украине Штатам, разумеется, не нужен.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", - указал Путин.

"Сложные проблемы не имеют простых решений. Мы убеждены, что рациональный выход из украинского кризиса и путь к прочному миру и всеобщей безопасности в мире найдутся, если все будут руководствоваться концепцией общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности, продолжать диалог и консультации в равноправном, благоразумном и прагматичном ключе", - ответил Си Цзиньпин.

В Москве лидер КНР пробудет еще два дня. По итогам государственного визита ожидается подписание целого ряда важных документов. На завтра намечены полноценные переговоры. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, в ходе них будут обсуждаться в том числе и вопросы военно-технического сотрудничества.

Александр Панюшкин, Юрий Ламзин, Тимофей Проймин, Стас Козловский, Руслан Кадыров, "ТВ Центр"

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