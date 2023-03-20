Попытка оправдания: зачем США толкают Киев к весеннему наступлению

Вашингтон давит - Европа платит

Полтора столетия Credit Suisse считался эталоном надежности. Штаб-квартира в Цюрихе, отделения в 50 странах, но главное - это был системообразующий банк с активами на 600 миллиардов долларов, что составляет 75% ВВП Швейцарии. И вдруг - все рушится: убытки в годовом отчете, обесценивание акций, уход инвесторов и клиентов. Понятно, что такому гиганту не дали бы окончательно погибнуть и вмиг утащить за собой всю финансовую систему. Отсюда - и процедура поглощения крупнейшим банком страны UBS. Стоимость сделки - ничтожные 3 миллиарда долларов.

"UBS намерен сократить размер инвестиционно-банковского бизнеса Credit Suisse и привести его в соответствие с нашей консервативной культурой рисков", - заявил Колм Келлехер, председатель UBS.

Сама процедура спасения вызвала шок у инвесторов по обе стороны Атлантики. Во-первых, центробанк Швейцарии вынужден был залить в Credit Suisse 100 миллиардов долларов - это колоссальные убытки, а активы совсем уж токсичны. Во-вторых, в UBS решили полностью обнулить облигации поглощенного банка на 17 миллиардов долларов. А это уже - серьезные потери для множества финучреждений в США и Европе. Весь рынок облигаций рискует теперь обвалиться. Особенно учитывая, что Credit Suisse может оказаться далеко не последней жертвой кризиса.

"Я думаю, что мы должны быть готовы к новым плохим банковским новостям", - предположила Сюзанна Стритер, старший аналитик по инвестициям и рынкам Hargreaves Lansdown.

Акции UBS сегодня рухнули на 16 процентов - это самое большое падение со времен кризиса в 2008 году. Не случайно финансовые власти США стали в панике латать дыры. Федеральная резервная система вновь включила печатный станок с тем, чтобы снабжать наличностью уже не только американские банки, но и центробанки Англии, Японии, Евросоюза, Канады и Швейцарии. Им предоставят доступ к сотням миллиардов долларов до конца апреля. Платой станет возвращение к рекордной инфляции, которая ударит по рядовым потребителям. Но, по мнению министра финансов США Джанет Йеллен, лучше уж это, чем полный крах.

"Мы чувствовали, что существует серьезный риск заражения, которое может вызвать массовое изъятие средств из многих банков. Сейчас мы считаем, что банковская система в целом безопасна, и вкладчики должны доверять нам. Мы предприняли все необходимые действия", - сказала она.

Надвигающийся полномасштабный финансовый кризис, на фоне которого США продолжают упорно помогать Украине, популярности действующим американским властям не добавляет. Не случайно Вашингтон подталкивает Киев к весеннему наступлению. Ведь только в случае его успеха можно будет хоть как-то оправдать перед избирателями грандиозные траты Демпартии на этот конфликт. О чем уже прямо говорит, в частности, президент Чехии Петр Павел - мол, после следующей зимы поддерживать нынешний уровень помощи будет очень сложно.

Вашингтон, по мнению президента Чехии, забудет об Украине уже в следующем году - после выборов. Придется сосредоточиться на внутренних делах. А дальше - сработает "эффект домино". Станет рушиться и европейская поддержка Киева. Например, уже сейчас во Франции бастующие против пенсионной реформы никак не могут понять, почему они должны работать дольше, спонсируя украинский конфликт. В Германии же звучат призывы восстановить экономические отношения с Россией. Премьер Саксонии Михаэль Кречмер заявил, что необходимо немедленно отремонтировать и запустить "Северные потоки".

"Для меня важно иметь возможность выбора источников энергии. Инфраструктура "Северных потоков" обошлась примерно в 8 миллиардов евро. Теперь она разрушена", - указал политик.

Подобные настроения, конечно, совсем не устраивают архитекторов кризиса. Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США выступают категорически против остановки боевых действий в зоне конфликта. И для того, чтобы они продолжались, Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи на сумму в 350 миллионов долларов. Туда войдут боеприпасы для РСЗО "Хаймарс" и боевых машин пехоты "Брэдли", а также противотанковое оружие и речные катера.

Кроме того, страны ЕС согласовали сегодня план поставок боеприпасов Украине - на сумму в 2 миллиарда долларов. При этом глава евродипломатии Боррель подчеркнул, что в будущем союзники планируют проводить совместные закупки также и тяжелого вооружения.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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