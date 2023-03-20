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Число жертв землетрясения в Турции превысило 50 тысяч

15:33
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Пострадавших - больше 100 тысяч

Жертвами землетрясения в Турции стали более 50 тысяч человек. Ранения получили более 107 тысяч. Такие данные привел глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Юнус Сезер, пишет РИА Новости.

Разрушительные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Власти страны назвали землетрясения "катастрофой века".

Ранее власти страны сообщили, что специалисты завершили расчистку четверти всех завалов. По данным обследования домов в зоне стихии, разрушены или будут снесены порядка 300 тысяч зданий.

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