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Путин высказался о судьбе зерновой сделки

15:37
  • понедельник
  • 20 марта 2023

Москва готова поставить продовольствие Африке бесплатно

Президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании международной парламентской конференции "Россия - Африка в многополярном мире", что в случае непродления зерновой сделки Москва готова поставить Африке запланированный объем бесплатно.
МИД сообщил о продлении "зерновой сделки" на 60 дней

По словам президента, из общего объема вывезенных с Украины зерновых 45% ушло в европейские страны и только 3% - в Африку.

"Если мы все-таки примем решение не продлять эту сделку через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки, поставить из России в эти страны бесплатно", - сказал российский лидер (цитата по РИА Новости).

Ранее в МИД сообщили, что Москва приостановит участие в зерновой сделке 18 мая в случае отсутствия продвижения в реализации российской части этой договоренности.

Как уточнил в своем выступлении Путин, Россия списала задолженности африканским странам на сумму свыше 20 млрд долларов.

"Государства Африки постоянно повышают свой вес и свою роль в мировых делах. Все увереннее заявляют о себе в политике и экономике. Убеждены, что Африка станет одним из лидеров формирующегося многополярного мирового порядка", - отметил Путин.

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