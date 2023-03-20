Лавров указал на попытки Запада рассорить Армению с Россией

США и их союзники занимаются "дипломатическим рейдерством"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном, что Москва видит неприкрытые попытки Запада рассорить ее с Ереваном и расшатать обстановку на Южном Кавказе.

Договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении должны выполняться, тему Лачинского коридора нужно рассматривать в этом ключе, уточнил глава МИД. Он добавил, что Запад занимается "дипломатическим рейдерством", подрывая ключевые принципы трехсторонних договоренностей.

По словам Лаврова, было достигнуто понимание с главой МИД Армении о том, как вернуть ситуацию в Нагорном Карабахе в нормальное русло.

Новая дата трехсторонней встречи глав МИД России, Азербайджана и Армении будет обсуждаться в ближайшее время, заключил Лавров, которого цитирует ТАСС.

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